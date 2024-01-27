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Wren Moisai
Wren Moisai
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Wren Feodor Feodorevich
Около 1879 г.р.
Мать
American Name Wren (Valoff) Masha Esaievna
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Wren Feodor Feodorevich
Мать:
American Name Wren Masha Esaievna
Смерть
1909
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