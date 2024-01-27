Wren Moisai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wren Moisai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Wren Feodor Feodorevich

Мать: American Name Wren Masha Esaievna

Смерть
1909
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