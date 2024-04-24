Семанова (Елфимова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семанова (Елфимова) Анна Федоровна

Место рождения

Прилуцкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

01.10.1833 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
07.07.1796 ст.

Муж: Семанов Михаил Дмитриевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 18 | Кол-во лет невесте: 17 | - № 9 о венчании 7 июля 1796 года крестьянина деревни Офролицкой Михайло Дмитриевича Семанова, 18 лет, православного вероисповедания, первым браком, с ... Показать все
Бракосочетание
03.07.1814 ст.

Муж: не указан

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 35 | Кол-во лет невесте: 35 | - № 6 о венчании 3 июля 1814 года крестьянина деревни Офролицкой Михаила Дмитриевича Семанова, 35 лет, православного вероисповедания, вторым браком, с ... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1815 ст.

Сын: Семанов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Семанов Михаил Дмитриевич

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 31 о рождении 5 августа 1815 года сына Матфия у крестьянина деревни Офролицкой Михаила Семанова. Крещен 5 августа 1815 года. Восприемник: оного Семанова сын Андрей. | ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 84 стр... Показать все
Место жительства
02.03.1816 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 7-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 2 марта 1816 года (7-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого села Холмогорского уезда Архангельской губернии значатся | деревня Кривон... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1819 ст.

Сын: Семанов Гаврила Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 10 о рождении 26 марта 1819 года сына Гаврила у умершего крестьянина деревни Офролицкой Михаила Семанова жены его вдовы Анны. Крещен 27 марта 1819 года. Восприемник: крестьянин той же деревни Яков... Показать все
Смерть
01.10.1833 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от горячки | № 26 о смерти 1 октября 1833 года вдовы деревни Офролицкой Анны Федоровны Семановой, 52 года, «от горячки». Дата погребения не указана. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 102 стр. 54... Показать все

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