Семанова (Елфимова) Анна Федоровна
Место рожденияПрилуцкий приход, Емецкая волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1779 ст.
Дата смерти01.10.1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.1796 ст.
Кол-во лет жениха: 18 | Кол-во лет невесте: 17 | - № 9 о венчании 7 июля 1796 года крестьянина деревни Офролицкой Михайло Дмитриевича Семанова, 18 лет, православного вероисповедания, первым браком, с ... Показать все
Бракосочетание
03.07.1814 ст.
Муж: не указан
Кол-во лет жениха: 35 | Кол-во лет невесте: 35 | - № 6 о венчании 3 июля 1814 года крестьянина деревни Офролицкой Михаила Дмитриевича Семанова, 35 лет, православного вероисповедания, вторым браком, с ... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1815 ст.
Сын: Семанов Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Семанов Михаил Дмитриевич
- № 31 о рождении 5 августа 1815 года сына Матфия у крестьянина деревни Офролицкой Михаила Семанова. Крещен 5 августа 1815 года. Восприемник: оного Семанова сын Андрей. | ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 84 стр... Показать все
Место жительства
02.03.1816 ст.
Вид учета: 7-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 2 марта 1816 года (7-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого села Холмогорского уезда Архангельской губернии значатся | деревня Кривон... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1819 ст.
Сын: Семанов Гаврила Михайлович
Отец ребёнка: не указан
- № 10 о рождении 26 марта 1819 года сына Гаврила у умершего крестьянина деревни Офролицкой Михаила Семанова жены его вдовы Анны. Крещен 27 марта 1819 года. Восприемник: крестьянин той же деревни Яков... Показать все
Смерть
01.10.1833 ст.
Причина смерти: от горячки | № 26 о смерти 1 октября 1833 года вдовы деревни Офролицкой Анны Федоровны Семановой, 52 года, «от горячки». Дата погребения не указана. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 102 стр. 54... Показать все