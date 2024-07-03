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Коморев Георгий Павлович

Место рождения

Холопье, Стреленская волость, Козельский уезд

Дата рождения

21.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1899

Отец: Коморев Павел Дмитриевич

Мать: Коморева (Хоротова) Ульяна Андреевна

Холопье, Стреленская волость, Козельский уезд
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1040 МК церквей Мещовский у. за 1899 г Георгий Павлович Коморев Стреленской волости деревни Холопьевой крестьянин Павел Дмитриевич Коморев и законная жена его Ульяна Анд... Показать все
Крещение
22.04.1899
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1040 МК церквей Мещовский у. за 1899 г Георгий Павлович Коморев Стреленской волости деревни Холопьевой крестьянин Павел Дмитриевич Коморев и законная жена его Ульяна Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно

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