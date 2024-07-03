Коморев Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения21.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1899
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1040 МК церквей Мещовский у. за 1899 г Георгий Павлович Коморев Стреленской волости деревни Холопьевой крестьянин Павел Дмитриевич Коморев и законная жена его Ульяна Анд... Показать все
Крещение
22.04.1899
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1040 МК церквей Мещовский у. за 1899 г Георгий Павлович Коморев Стреленской волости деревни Холопьевой крестьянин Павел Дмитриевич Коморев и законная жена его Ульяна Анд... Показать все
Смерть
Неизвестно