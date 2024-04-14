Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Muru Осип (Joseph) Андреевич
Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Muru Петр (Peter) Андреевич
Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Muru Захар (Zacharias) Андреевич
Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Muru Матис (Mathias) Андреевич
Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Muru Семён (Simon) Андреевич
Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Смерть
Неизвестно