Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Muru Осип (Joseph) Андреевич

Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Muru Петр (Peter) Андреевич

Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Muru Захар (Zacharias) Андреевич

Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Muru Матис (Mathias) Андреевич

Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Muru Семён (Simon) Андреевич

Отец ребёнка: Muru Андрей (Andreas) Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Смерть
Неизвестно

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