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Muru Simon
Muru Simon
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1807
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Muru Andreas
1756 г.р.
Мать
Maria
Около 1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец:
Muru Andreas
Мать:
Maria
Смерть
Неизвестно
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