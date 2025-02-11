Thiessen (Siemens) Susanna P K 10.12.1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Thiessen (Siemens) Susanna P K

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.12.1810, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 20.10.1870, Широкое

Мать
Siemens (Klassen) Katharina J D20.01.1768 г.р.
Отец
Siemens Peter Jacob16.04.1765 г.р.
Супруги
Thiessen Aron04.11.1804 г.р.
Дети
Thiessen Franz20.02.1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1810

Отец: Siemens Peter Jacob

Мать: Siemens (Klassen) Katharina J D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Thiessen Aron

Рождение ребёнка
20.02.1832

Сын: Thiessen Franz

Отец ребёнка: Thiessen Aron

Смерть
20.10.1870

Похороны
Неизвестно
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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