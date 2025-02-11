Thiessen (Siemens) Susanna P K
женский, родилась 10.12.1810, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 20.10.1870, Широкое
МатьSiemens (Klassen) Katharina J D20.01.1768 г.р.
ОтецSiemens Peter Jacob16.04.1765 г.р.
Супруги
Thiessen Aron04.11.1804 г.р.
Дети
Thiessen Franz20.02.1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1810
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Thiessen Aron
Рождение ребёнка
20.02.1832
Сын: Thiessen Franz
Отец ребёнка: Thiessen Aron
Смерть
20.10.1870
Похороны
Неизвестно
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния