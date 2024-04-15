Гилева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Восприемник
21.11.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Петр Тимофеевич Плотников
Рождение ребёнка
18.12.1905 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1907 ст.
Дочь: Гилева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1908 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно