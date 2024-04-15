Гилева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1903 ст.

Сын: Гилев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.07.1904 ст.

Сын: Гилев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
21.11.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Петр Тимофеевич Плотников
Рождение ребёнка
18.12.1905 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1907 ст.

Дочь: Гилева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1907 ст.

Сын: Гилев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1908 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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