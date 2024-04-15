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Гилев Иван Васильевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.04.1903 ст.

Дата смерти

11.09.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1903 ст.

Отец: Гилев Василий Иванович

Мать: Гилева Мария Николаевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
16.04.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
11.09.1903 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
15.09.1903 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки
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