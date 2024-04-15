Гилев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1903 ст.
Дата смерти11.09.1903 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1903 ст.
Отец: Гилев Василий Иванович
Мать: Гилева Мария Николаевна
Крещение
16.04.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
11.09.1903 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
15.09.1903 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки