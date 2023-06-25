мама бабушки Вали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лялин Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лялин Евдоким
Рождение ребёнка
15.11.1924
Дочь: Лялина Валентина Евдокимовна
Отец ребёнка: Лялин Евдоким
Смерть
Неизвестно