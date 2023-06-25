мама бабушки Вали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мама бабушки Вали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Борис Евдокимович

Отец ребёнка: Лялин Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Евдоким

Рождение ребёнка
15.11.1924

Дочь: Лялина Валентина Евдокимовна

Отец ребёнка: Лялин Евдоким

Смерть
Неизвестно

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