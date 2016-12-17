Лялин Борис Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.2016
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лялин Евдоким
Мать: мама бабушки Вали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Лялина Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подосинникова Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Лялина Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лялина Раиса
Смерть
17.12.2016