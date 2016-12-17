Лялин Борис Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялин Борис Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лялин Евдоким

Мать: мама бабушки Вали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Лялина Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подосинникова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Лялина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина Раиса

Смерть
17.12.2016