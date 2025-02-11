Прасковья Терентьева
женский, родилась 1834, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМарфа Иванова1797 г.р.
ОтецТерентий Максимов1800 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Терентий Максимов
Мать: Марфа Иванова
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно