Прасковья Терентьева 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Терентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Иванова1797 г.р.
Отец
Терентий Максимов1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Терентий Максимов

Мать: Марфа Иванова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.