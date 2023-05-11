Коптяева Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти05.02.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ершева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Коптяев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.08.1871
Сын: Коптяев Дометий Алексеевич
Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1873
Сын: Коптяев Андриан Алексеевич
Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович
Смерть
05.02.1889