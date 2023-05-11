Коптяева Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяева Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

05.02.1889

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ершева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Коптяев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1871

Сын: Коптяев Дометий Алексеевич

Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Коптяев Андриан Алексеевич

Отец ребёнка: Коптяев Алексей Александрович

Смерть
05.02.1889
Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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