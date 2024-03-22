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Коптяев Тимофей Алексеевич

Место рождения

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

21.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Коптяев Алексей Александрович

Мать: Коптяева Ефросинья Андреевна

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.06.1887

Сын: Коптяев Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Коптяева Лукерия Варламовна

Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1899

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Коптяева Лукерия Варламовна

Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Коптяев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Коптяева Лукерия Варламовна

Смерть
21.06.1903
Чуриловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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