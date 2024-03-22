Коптяев Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти21.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
07.06.1887
Мать ребёнка: Коптяева Лукерия Варламовна
Рождение ребёнка
27.06.1899
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Коптяева Лукерия Варламовна
Рождение ребёнка
25.01.1902
Сын: Коптяев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Коптяева Лукерия Варламовна
Смерть
21.06.1903