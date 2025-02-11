Надежда Лукьянова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Надежда Лукьянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла 30.01.1871, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Герасим Григорьев1831 г.р.
Дети
Василий Герасимов1857 г.р.
Агафья Герасимова28.01.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Григорьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Василий Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Рождение ребёнка
28.01.1871

Дочь: Агафья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
30.01.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От родов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.