Надежда Лукьянова
женский, родилась 1832
умерла 30.01.1871, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Герасим Григорьев1831 г.р.
Дети
Василий Герасимов1857 г.р.
Агафья Герасимова28.01.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Василий Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
28.01.1871
Дочь: Агафья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Смерть
30.01.1871