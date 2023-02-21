Кривошейцева (Болдырева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Кривошейцев Василий Федорович
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Зина Федоровна
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Петр Федорович
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Николай Федорович
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Виктор Федорович
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно