Кривошейцева (Болдырева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцева (Болдырева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Кривошейцев Василий Федорович

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Зина Федоровна

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Петр Федорович

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Виктор Федорович

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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