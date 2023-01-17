Кривошейцев Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1951
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: Кривошейцев Фёдор Илларионович
Мать: Кривошейцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошейцев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошейцева Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область