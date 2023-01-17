Кривошейцев Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейцев Василий Федорович

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Место рождения

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Кривошейцев Фёдор Илларионович

Мать: Кривошейцева Мария

Карпово Второе, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошейцев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошейцева Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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