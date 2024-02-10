Ярахович Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярахович Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

21.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярахович Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ярахович Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярахович Григорий Федорович

Мать ребёнка: Ярахович Милания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярахович Просковья

Рождение ребёнка
28.01.1925

Сын: Ярахович Ефим Федорович

Мать ребёнка: Ярахович Милания

Смерть
21.10.1961

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