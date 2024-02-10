Ярахович Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти21.10.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярахович Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ярахович Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярахович Григорий Федорович
Мать ребёнка: Ярахович Милания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярахович Просковья
Рождение ребёнка
28.01.1925
Мать ребёнка: Ярахович Милания
Смерть
21.10.1961