Зайцев Иван Иванович
мужской, родился 1728, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецЗайцев Иван Клементьевич1686 г.р.
Супруги
(Зайцева) Просковья Ананьева1734 г.р.
Дети
Зайцев Василий Иванов1751 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Зайцев Иван Клементьевич
Мать: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: (Зайцева) Просковья Ананьева
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно