Зайцев Иван Иванович 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Иван Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1728, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Зайцев Иван Клементьевич1686 г.р.
Супруги
(Зайцева) Просковья Ананьева1734 г.р.
Дети
Зайцев Василий Иванов1751 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Зайцев Иван Клементьевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зайцева) Просковья Ананьева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Зайцев Василий Иванов

Мать ребёнка: (Зайцева) Просковья Ананьева

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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