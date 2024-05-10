Гонтарь Борис Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гонтарь Борис Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гонтарь Дмитрий Иванович

Мать: Прасковья Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонтарь (Евтенко) Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонтарь Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Гонтарь (Евтенко) Светлана Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.05.1969

Сын: Гонтарь Евгений Борисович

Мать ребёнка: Гонтарь (Евтенко) Светлана Дмитриевна

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