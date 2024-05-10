Гонтарь Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гонтарь Дмитрий Иванович
Мать: Прасковья Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гонтарь Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Гонтарь (Евтенко) Светлана Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.05.1969
Сын: Гонтарь Евгений Борисович
Мать ребёнка: Гонтарь (Евтенко) Светлана Дмитриевна