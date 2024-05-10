Прасковья Никандровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Гонтарь Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гонтарь Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Гонтарь Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Гонтарь Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гонтарь Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Гонтарь Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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