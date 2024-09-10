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Малиновцева Василиса Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновцев Иван Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Малиновцева) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Малиновцев Иван Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Малиновцева) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Малиновцев Иван Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Смерть
Неизвестно

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