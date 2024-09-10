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Малиновцев Иван Антонович

Место рождения

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Малиновцев Антон Иванович

Мать: Малиновцева Василиса

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-129об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновцева Василиса Кондратьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Малиновцева) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Малиновцева Василиса Кондратьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Малиновцева) Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Малиновцева Василиса Кондратьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-198л
Смерть
Неизвестно

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