Малиновцев Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Малиновцев Антон Иванович
Мать: Малиновцева Василиса
ГАСО, 179-1-45-129об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Малиновцева) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Малиновцева Василиса Кондратьевна
ГАСО, 179-1-213-198л
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Малиновцева) Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Малиновцева Василиса Кондратьевна
ГАСО, 179-1-213-198л
Смерть
Неизвестно