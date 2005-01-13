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Дутка Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2005

Отец: Дутка Иван Иванович

Мать: Дутка Муратова Лариса Баймуратовна

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