Дутка Муратова Лариса Баймуратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1972
Рождение ребёнка
11.12.1995
Сын: Дутка Иван Иванович
Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.01.2005
Дочь: Дутка Софья Ивановна
Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.05.2007
Дочь: Дутка Ангелина Ивановна
Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.05.2007
Дочь: Дутка Полина Ивановна
Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дутка Иван Иванович