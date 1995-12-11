Дутка Муратова Лариса Баймуратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутка Муратова Лариса Баймуратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1972

Отец: Муратов Баймурат Бикбулатович

Мать: Муратова Янсуфина Нурикамал Абдулгаковна

Рождение ребёнка
11.12.1995

Сын: Дутка Иван Иванович

Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.01.2005

Дочь: Дутка Софья Ивановна

Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.05.2007

Дочь: Дутка Ангелина Ивановна

Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.05.2007

Дочь: Дутка Полина Ивановна

Отец ребёнка: Дутка Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дутка Иван Иванович

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