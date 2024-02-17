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Трифонова Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1872 ст.

Муж: Трифонов Петр Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Трифонов Авраам Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Трифонова Татьяна 1 Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Финогенова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1883 ст.

Сын: Трифонов Федор Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.

Дочь: Трифонова Татьяна 2 Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1889 ст.

Сын: Трифонов Яков Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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