Трифонова Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Трифонова Татьяна 1 Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Финогенова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1883 ст.
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1886 ст.
Дочь: Трифонова Татьяна 2 Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно