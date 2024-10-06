Калмыкова Павлова (Трифонова) Татьяна 1 Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Павлова (Трифонова) Татьяна 1 Петровна

Место рождения

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1875 ст.

Отец: Егоров Трифонов Петр Иванович

Мать: Трифонова (Соронина Незак) Евгения Григорьевна или Федоровна

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Павлов (Калмыков) Ермолай Андреевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1897 ст.

Дочь: (Павлова) Матрена Ермолаевна

Отец ребёнка: Павлов (Калмыков) Ермолай Андреевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.

Дочь: (Павлова) Прасковья Ермолаевна

Отец ребёнка: Павлов (Калмыков) Ермолай Андреевич

Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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