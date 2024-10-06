Калмыкова Павлова (Трифонова) Татьяна 1 Петровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1875 ст.
Отец: Егоров Трифонов Петр Иванович
Мать: Трифонова (Соронина Незак) Евгения Григорьевна или Федоровна
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1897 ст.
Дочь: (Павлова) Матрена Ермолаевна
Отец ребёнка: Павлов (Калмыков) Ермолай Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.
Дочь: (Павлова) Прасковья Ермолаевна
Отец ребёнка: Павлов (Калмыков) Ермолай Андреевич
Смерть
Неизвестно