Желнина (Соколкова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Соколкова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Соколков Владимир Иванович

Мать: Соколкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желнин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Желнин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Анатолий

Рождение ребёнка
1975

Дочь: (Желнина) Елена Анатолевна

Отец ребёнка: Желнин Анатолий

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