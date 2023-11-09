Желнина (Соколкова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Соколков Владимир Иванович
Мать: Соколкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Желнин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Желнин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желнин Анатолий
Рождение ребёнка
1975
Дочь: (Желнина) Елена Анатолевна
Отец ребёнка: Желнин Анатолий