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(Желнина) Елена Анатолевна
(Желнина) Елена Анатолевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Женский
Отец
Желнин Анатолий
Мать
Желнина (Соколкова) Ольга Владимировна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Желнин Анатолий
Мать:
Желнина Ольга Владимировна
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