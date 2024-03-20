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Репкин Репкин Иван Агеевич

Место рождения

Россия с. Кресты

Дата рождения

1907

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия с. Кресты
Рождение ребёнка
07.10.1924

Сын: Репкин Репкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Репкина Феклаалексеевна

Россия,с.Первомайское
Рождение ребёнка
1933

Сын: Репкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Репкина Феклаалексеевна

Россия с. Кресты
Рождение ребёнка
18.12.1941

Дочь: Ивасенко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Репкина Феклаалексеевна

Россия с. Кресты
Смерть
1987
С.Первомайское Ремонтненского района
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
С. Первомайское
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