Репкин Репкин Иван Агеевич
Место рожденияРоссия с. Кресты
Дата рождения1907
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1924
Сын: Репкин Репкин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Репкина Феклаалексеевна
Россия,с.Первомайское
Рождение ребёнка
1933
Сын: Репкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Репкина Феклаалексеевна
Россия с. Кресты
Рождение ребёнка
18.12.1941
Дочь: Ивасенко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Репкина Феклаалексеевна
Россия с. Кресты
Смерть
1987
С.Первомайское Ремонтненского района
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
С. Первомайское