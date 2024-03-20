(Бондаренко) Репкина Феклаалексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондаренко) Репкина Феклаалексеевна

Место рождения

Россия с. Кресты

Дата рождения

1907

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия с. Кресты
Рождение ребёнка
07.10.1924

Сын: Репкин Репкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Репкин Репкин Иван Агеевич

Россия,с.Первомайское
Рождение ребёнка
1933

Сын: Репкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Репкин Репкин Иван Агеевич

Россия с. Кресты
Рождение ребёнка
18.12.1941

Дочь: Ивасенко Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Репкин Репкин Иван Агеевич

Россия с. Кресты
Смерть
1990
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