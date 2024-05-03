Гуселетов Семен Степанов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Гуселетов Степан Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гуселетова Варвара Семенова
Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гуселетова Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно