Гуселетов Семен Степанов 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуселетов Семен Степанов

Место рождения

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Гуселетов Степан Петров

Мать: не указана

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гуселетова Варвара Семенова

Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гуселетов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гуселетов Иван Семенов

Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гуселетова Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Гуселетова Авдотья Иванова

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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