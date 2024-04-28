Гуселетова Авдотья Иванова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуселетова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Семен Степанов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гуселетова Варвара Семенова

Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гуселетов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Гуселетов Иван Семенов

Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Гуселетова Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов

Такмык, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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