Гуселетова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гуселетова Варвара Семенова
Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Гуселетова Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Гуселетов Семен Степанов
Смерть
Неизвестно