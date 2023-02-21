Блага Йозеф (Иосиф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блага Йозеф (Иосиф)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блага Матвей

Мать: Блага Мария

Смерть
Неизвестно
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