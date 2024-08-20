Джемесюк Шевчик Лаврентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжемесюк Шевчик Лаврентий Григорьевич

Джемесюк Шевчик Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Джемесюк Шевчик (Жумисюк) Григорий Петрович

Мать: Джемесюк Шевчик (Копичук) Ксения Ивановна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
17.05.1820 ст.

Жена: Джемесюк (Кошляк) Христина Ивановна

Горошков, Київська область
Непонятно, Христина была первой женой или второй. (Григорию уже 26 лет. С 19 лет уже мог состоять в браке. данных нет) Т.к. в ИР за 1823 год имя жены Ефросиния Ивановна. (это двор 47) (197). Вполне в... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1822 ст.

Сын: Джемесюк Шевчик Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Джемесюк (Кошляк) Христина Ивановна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.