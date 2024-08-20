Джемесюк Шевчик Лаврентий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
17.05.1820 ст.
Непонятно, Христина была первой женой или второй. (Григорию уже 26 лет. С 19 лет уже мог состоять в браке. данных нет) Т.к. в ИР за 1823 год имя жены Ефросиния Ивановна. (это двор 47) (197). Вполне в... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1822 ст.
Сын: Джемесюк Шевчик Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Джемесюк (Кошляк) Христина Ивановна
Смерть
Неизвестно