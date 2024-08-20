Джемесюк Шевчик (Жумисюк) Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжемесюк Шевчик (Жумисюк) Григорий Петрович

Джемесюк Шевчик (Жумисюк) Григорий Петрович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

09.01.1766 ст.

Дата смерти

04.06.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1766 ст.

Отец: Джемесюк Петр Константинович

Мать: Джемесюк (Вовк) Мелания Андреевна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
30.05.1789 ст.

Жена: Джемесюк Шевчик (Копичук) Ксения Ивановна

Горошков, Київська область
Это первый брак Григория с Ксенией
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Джемесюк Шевчик Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик (Копичук) Ксения Ивановна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
Около 1807

Жена: Джемесюк Шевчик Параскева Ивановна

Это второй брак Григория. И у Параскевы тоже второй. Записи о венчании не нашла. Может в Тайнице был, может в Кривчунка. Предположительно, что у Параскевы фамилия по первому мужу Шиндер. И, от первог... Показать все
Бракосочетание
Около 1807

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1808 ст.

Сын: Джемесюк Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик Параскева Ивановна

Горошков, Київська область
Смерть
04.06.1821 ст.
Горошков, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.