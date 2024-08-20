Джемесюк Шевчик (Жумисюк) Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения09.01.1766 ст.
Дата смерти04.06.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1766 ст.
Бракосочетание
30.05.1789 ст.
Это первый брак Григория с Ксенией
Рождение ребёнка
Около 1794
Бракосочетание
Около 1807
Это второй брак Григория. И у Параскевы тоже второй. Записи о венчании не нашла. Может в Тайнице был, может в Кривчунка. Предположительно, что у Параскевы фамилия по первому мужу Шиндер. И, от первог... Показать все
Бракосочетание
Около 1807
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1808 ст.
Сын: Джемесюк Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Джемесюк Шевчик Параскева Ивановна
Смерть
04.06.1821 ст.