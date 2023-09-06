Подольская Правсковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольская Правсковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Подольский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Подольский Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович

Рождение ребёнка
13.01.1923

Дочь: Подольская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович

Горка-Кокуй, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Подольский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подольский Василий Даниилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович

Смерть
Неизвестно
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