Подольская Правсковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Подольский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Подольский Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович
Рождение ребёнка
13.01.1923
Дочь: Подольская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович
Горка-Кокуй, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Подольский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Подольский Василий Даниилович
Смерть
Неизвестно