Прийменко (Говтва) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко (Говтва) Мелания Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Говтва Василий Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.06.1886

Муж: Прийменко Иван Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-7,лист-161,зап-8
Рождение ребёнка
?.12.1886

Сын: Прийменко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прийменко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.01.1891

Дочь: Фиона Ивановна

Отец ребёнка: Прийменко Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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