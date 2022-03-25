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Ковалёв Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1940

Дата смерти

25.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
17.04.1962

Дочь: Семёнова (Ковалева) Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна

Смерть
25.03.2022

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