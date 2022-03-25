Ковалёв Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1940
Дата смерти25.03.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1962
Дочь: Семёнова (Ковалева) Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна
Смерть
25.03.2022