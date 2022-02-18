Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1945

Дата смерти

18.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1945

Отец: не указан

Мать: Казначеева Вера Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1962

Дочь: Семёнова Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Ковалёв Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Ковалёв Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Яков Васильевич

Смерть
18.02.2022
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