Ковалёва (Казначеева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1945
Дата смерти18.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1945
Рождение ребёнка
17.04.1962
Дочь: Семёнова Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Ковалёв Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Ковалёв Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2022