Муравьева Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Ерон Корнилович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Махалова (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Ероновна

Отец ребёнка: Муравьев Ерон Корнилович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мякишева (Муравьева ) (Муравьева) Агрепина Ероновна

Отец ребёнка: Муравьев Ерон Корнилович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Муравьев Яков Еронович

Отец ребёнка: Муравьев Ерон Корнилович

Смерть
Неизвестно

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