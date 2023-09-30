Муравьева Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Махалова (Муравьева ) (Муравьева) Феофанья Ероновна
Отец ребёнка: Муравьев Ерон Корнилович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мякишева (Муравьева ) (Муравьева) Агрепина Ероновна
Отец ребёнка: Муравьев Ерон Корнилович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Муравьев Ерон Корнилович
Смерть
Неизвестно