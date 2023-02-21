Дегтярёва (Жигулина) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Отец: Жигулин Прокофий
Мать: Жигулина Прасковья
Рождение ребёнка
09.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярёв Венедикт Федорович
Аннинский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014