Дегтярёва (Жигулина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Жигулина) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: Жигулин Прокофий

Мать: Жигулина Прасковья

Рождение ребёнка
09.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярёв Венедикт Федорович

Аннинский район, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Венедикт Федорович

Смерть
2014
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