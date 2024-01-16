Анциферов Сила Андреевич
Место рожденияд. Алексеево
Дата рождения1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мария Силична
Мать ребёнка: Аиферова Лидия Контантиновна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анна Силична
Мать ребёнка: Аиферова Лидия Контантиновна
д. Алексеево
Рождение ребёнка
25.12.1921
Дочь: Сорокина Татьяна Силична
Мать ребёнка: Аиферова Лидия Контантиновна
д. Алексеево Нижнеентальского с\\совета
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево