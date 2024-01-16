Анциферов Сила Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферов Сила Андреевич

Место рождения

д. Алексеево

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мария Силична

Мать ребёнка: Аиферова Лидия Контантиновна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анна Силична

Мать ребёнка: Аиферова Лидия Контантиновна

д. Алексеево
Рождение ребёнка
25.12.1921

Дочь: Сорокина Татьяна Силична

Мать ребёнка: Аиферова Лидия Контантиновна

д. Алексеево Нижнеентальского с\\совета
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аиферова Лидия Контантиновна

д. Алексеево
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