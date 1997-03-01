Сорокина (Анциферова) Татьяна Силична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Анциферова) Татьяна Силична

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Место рождения

д. Алексеево Нижнеентальского с\\совета

Дата рождения

25.12.1921

Дата смерти

?.03.1997

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921

Отец: Анциферов Сила Андреевич

Мать: Аиферова Лидия Контантиновна

д. Алексеево Нижнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ордин Павел Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ордин Павел Евграфович

Бракосочетание
10.05.1941

Муж: Сорокин Георгий Константинович

д. Татариново
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Георгий Константинович

д. Татариново
Бракосочетание
10.08.1955

Муж: Ордин Павел Евграфович

д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Смерть
?.03.1997
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область

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