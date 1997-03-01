Сорокина (Анциферова) Татьяна Силична
Место рожденияд. Алексеево Нижнеентальского с\\совета
Дата рождения25.12.1921
Дата смерти?.03.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1921
д. Алексеево Нижнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ордин Павел Евграфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ордин Павел Евграфович
Бракосочетание
10.05.1941
д. Татариново
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Георгий Константинович
д. Татариново
Бракосочетание
10.08.1955
д. Татариново Нижнеентальского с\\с
Смерть
?.03.1997
Похороны
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область