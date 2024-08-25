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Тиссен Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1905

Дата смерти

04.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
18.05.1931

Дочь: Пеннер (Тиссен) Елена Петровна

Мать ребёнка: Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна

Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Ристо Risto (Тиссен) Анна Петровна

Мать ребёнка: Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна

Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
04.04.1983

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