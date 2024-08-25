Тиссен Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1905
Дата смерти04.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1931
Дочь: Пеннер (Тиссен) Елена Петровна
Мать ребёнка: Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Ристо Risto (Тиссен) Анна Петровна
Мать ребёнка: Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна
Смерть
04.04.1983