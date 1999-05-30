Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1902
Дата смерти30.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1931
Дочь: Пеннер (Тиссен) Елена Петровна
Отец ребёнка: Тиссен Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Ристо Risto (Тиссен) Анна Петровна
Отец ребёнка: Тиссен Петр Яковлевич
Смерть
30.05.1999