Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиссен (Гардер) Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1902

Дата смерти

30.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1902

Отец: Гардер Яков Иванович

Мать: Гардер (Пеннер) Екатерина (Тина) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиссен Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.05.1931

Дочь: Пеннер (Тиссен) Елена Петровна

Отец ребёнка: Тиссен Петр Яковлевич

Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Ристо Risto (Тиссен) Анна Петровна

Отец ребёнка: Тиссен Петр Яковлевич

Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
30.05.1999

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