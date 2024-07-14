Косолапов Виктор Васильевич 03.?.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапов Виктор Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.?.1933

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1933

Отец: не указан

Мать: Косолапова (Бегункова) Екатерина Тимофеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Косолапова Татьяна Викторова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
В Нижневартовск уехал после развода, на заработки, работа электриком (?), там и умер. Его не стали привозить, похоронили там же. Был мастером спорта по стрельбе из лука.

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