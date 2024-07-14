Косолапов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.?.1933
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1933
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Косолапова Татьяна Викторова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
В Нижневартовск уехал после развода, на заработки, работа электриком (?), там и умер. Его не стали привозить, похоронили там же. Был мастером спорта по стрельбе из лука.