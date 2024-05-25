Рахматуллина (Файзуллина) Хабибжамал Валиевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Файзуллин Вали
Мать: Файзуллина Халимя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахматуллин Калимулла
Рождение ребёнка
20.10.1930
Сын: Рахматуллин Шайдулла Калимулеевич
Отец ребёнка: Рахматуллин Калимулла
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Рахматуллина) Назия Калимулеевна
Отец ребёнка: Рахматуллин Калимулла
Смерть
1971