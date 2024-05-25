Рахматуллина (Файзуллина) Хабибжамал Валиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина (Файзуллина) Хабибжамал Валиевна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Файзуллин Вали

Мать: Файзуллина Халимя

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Калимулла

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахматуллин Калимулла

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1930

Сын: Рахматуллин Шайдулла Калимулеевич

Отец ребёнка: Рахматуллин Калимулла

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Рахматуллина) Назия Калимулеевна

Отец ребёнка: Рахматуллин Калимулла

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1971
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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