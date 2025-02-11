Филипп Павлов
мужской, родился 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЗанин Павел Филипов1824 г.р.
МатьПрасковья Петрова1820 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Занин Павел Филипов
Мать: Прасковья Петрова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно