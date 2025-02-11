Филипп Павлов 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Занин Павел Филипов1824 г.р.
Мать
Прасковья Петрова1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Занин Павел Филипов

Мать: Прасковья Петрова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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