Прасковья Петрова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Занин Павел Филипов1824 г.р.
Дети
Занин Михаил Павлов1844 г.р.
Ефросинья Павлова1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Занин Павел Филипов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Занин Михаил Павлов
Отец ребёнка: Занин Павел Филипов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ефросинья Павлова
Отец ребёнка: Занин Павел Филипов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Занин Вавила Павлов
Отец ребёнка: Занин Павел Филипов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Филипп Павлов
Отец ребёнка: Занин Павел Филипов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно