Прасковья Петрова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Занин Павел Филипов1824 г.р.
Дети
Занин Михаил Павлов1844 г.р.
Ефросинья Павлова1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Павел Филипов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Занин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Занин Павел Филипов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ефросинья Павлова

Отец ребёнка: Занин Павел Филипов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Занин Вавила Павлов

Отец ребёнка: Занин Павел Филипов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Филипп Павлов

Отец ребёнка: Занин Павел Филипов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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