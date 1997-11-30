Некрасова (Сапожникова) Лидия Викторовна
Место рожденияп. Лукачек Селемджинского р-на Амурской обл.
Дата рождения23.03.1949
Дата смерти30.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1974
Рождение ребёнка
25.05.1975
Рождение ребёнка
После 09.02.1978
Рождение ребёнка
27.04.1988
Смерть
30.11.1997
Похороны
Неизвестно