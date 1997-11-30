Некрасова (Сапожникова) Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Сапожникова) Лидия Викторовна

Место рождения

п. Лукачек Селемджинского р-на Амурской обл.

Дата рождения

23.03.1949

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949

Отец: Сапожников Виктор Андреевич

Мать: Сапожникова (Стукова) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
25.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
После 09.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
27.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрасов Владимир Алексеевич

Смерть
30.11.1997
Похороны
Неизвестно

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